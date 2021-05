Corriere dello Sport: "Nasce il Napoli di Conceicao. Domani l'incontro con De Laurentiis"

Tutto deve essere cominciato a metà della scorsa settimana - scrive il Corriere dello Sport - quando è mutato lo scenario fondato principalmente intorno a Max Allegri, eventualmente da sostenere con Spalletti o Conceicao. De Laurentiis è rimasto colpito da portoghese per diversi motivi: le due gare con la Juve, quelle col Chelsea e poi nessun problema di ambientamento, una lingua e abitudini a lui familiari. Dipenderà tutto dai tempi tecnici necessari all'allenatore per congedarsi dal Porto e domani forse, in un albergo a Roma, DeLa e Conceicao dovrebbero comparire per la stretta di mano (biennale da 4 mln lordi a stagione).