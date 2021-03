Corriere dello Sport: "Ronaldo è la Champions. La Juve si affida alla sua mentalità"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Ronaldo è la Champions. La Juve si affida alla sua mentalità". 135 gol in 178 partite in UCL per una media di 0,76 a partita, 67 su 81 con una media di 0,83 a partita nelle fasi ad eliminazione diretta. Andrea Pirlo si aggrappa a lui, sa che CR7 ha tenuto da solo in piedi una squadra, è stato un "faro emotivo", l'unica cosa che abbia funzionato nella spedizione europea 2019-2020. Il portoghese incarna alla perfezione la mentalità del club, è anche l'uomo delle rimonte come ha dimostrato contro il Wolfsburg o contro l'Atletico Madrid. Stasera è la sua notte.