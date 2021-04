Corriere dello Sport: "Superlega, è il giorno delle sanzioni? I ribelli hanno lo scudo"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla questione Superlega. Oggi si scoprirà la verità sulle sanzioni per i ribelli: si va dall'amnistia per chi ha chiesto scusa alla squalifica per un anno dalle coppe europee, ma esiste anche la via di mezzo della multa. Di certo c'è una sentenza del tribunale di Madrid che intima alla Fifa e all'Uefa oltre che alle federazioni di non adottare "alcuna misura che proibisca, restringa, limiti o condizioni in alcun modo". Si è dunque diffusa l'idea che le sanzioni, dovessero arrivare, non verranno emanate a caldo. Le semifinali europee sono salve, la logica vale che eventualmente si influenzi la stagione 2021-2022.