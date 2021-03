Corriere dello Sport: "Vaccini a tappeto, l'Inghilterra vuole tutte le gare dell'Europeo"

vedi letture

Nel Regno Unito il piano vaccinale procede spedito. Dopo aver vaccinato la stragrande maggioranza degli over 55 è in corso la copertura vaccinale della nona e ultima fascia ritenuta prioritaria. Come sempre tiene banco il tema del pubblico negli stadi. La FA sperava di condurre prove generali della riapertura in occasione della finale di Coppa di Lega a Wembley tra City e Tottenham in programma il 25 aprile. Magari facendola disputare davanti a dieci mila persone. Ma secondo le ultime indiscrezioni il premier Johnson sembra intenzionato ad usare la massima prudenza almeno fino alla fine di maggio. E' anche per questo che Johnson da tempo ha proposto alla Uefa di disputare nel Regno Unito non solo semifinali e finali, ma tutte le partite dell'Europeo. D'altronde a giugno sarà difficile immaginare un paese europeo più vaccinato e dunque più protetto. A scriverlo è il Corriere dello Sport.