Corriere di Bergamo: "Atalanta bella e sprecona ma ora l'obiettivo può essere il secondo posto"

L'Atalanta vista ieri contro la Roma è un "giano bifronte". Una definizione suggestiva fornita dal Corriere di Bergamo, che sottolinea come la squadra di Gasperini - bellissima e sprecona in parità numerica - abbia subito il ritorno dei giallorossi dopo l'espulsione di Gosens. Il bicchiere resta però mezzo pieno, perché i nerazzurri escono dal distico con Juve e Roma con quattro punti in cassaforte. La distanza con l'Inter è ormai incolmabile, ma il secondo gradino del podio è diventato un obiettivo concreto, e in questo senso la tenuta atletica dà segnali confortanti.