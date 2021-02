Corriere di Torino: "Juve, dopo 45 giorni di infortunio il ginocchio di Dybala fa paura"

Il ginocchio di Paulo Dybala inizia a preoccupare non poco la Juventus. L'edizione odierna del Corriere di Torino riferisce del viaggio dell'argentino a Barcellona per farsi visitare dal professor Cugat, uno dei massimi esperti di legamenti e ginocchio, in presenza dei responsabili dello staff sanitario bianconero. La Joya convive ormai da più di quaranta giorni con un dolore tanto forte da non consentirgli di mettersi a disposizione di Pirlo: si attende ora di capire se il consulto produrrà qualche cambiamento nella gestione dell'infortunio al legamento collaterale mediale oppure no. La speranza è ovviamente quella di accelerare i tempi, perché Dybala manca alla Juve ogni giorno di più.