Corriere di Verona: "Punti che pesano come un tir. L'Hellas dice 33, sinonimo di salute"

"Punti che pesano come un tir. L'Hellas dice 33, sinonimo di salute", titola stamane il Corriere di Verona. Questi sono punti pesantissimi. L'Hellas batte il Parma e allontana la nebbia delle due sconfitte consecutive incassate con Roma ed Udinese. Lo fa in rimonta, dimostrando di abbondare sempre per temperamento. Va sotto e torna su, propone del buon gioco e quando occorre si abbarbica e soffre, con l'elmetto degli opliti. L'Hellas non si fa sorprendere e dice 33, emblematico sinonimo di buona salute. Al posto giusto, al momento giusto.