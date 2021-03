Corriere di Verona verso l'Atalanta: "L'Hellas vuole riproporsi come chi sa castigare le big"

In vista di Hellas Verona-Atalanta per Ivan Juric "serve la partita perfetta" se si vuole fare risultato. L'ha dichiarato ieri in conferenza stampa ed è questo il titolo proposto in prima pagina dal Corriere di Verona, che all'interno delle pagine sportive poi scrive: "Il Verona vuole riproporsi nel ruolo di squadra che sa castigare le big".