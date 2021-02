Corriere Fiorentino: "Ribery fuori per un quarto di stagione. Riflessioni sul futuro"

Il Corriere Fiorentino fa il punto su Franck Ribery. Il francese è pronto a riprendere il discorso interrotto il 29 gennaio scorso. Un mese dove la Fiorentina, senza il suo campione, ha rischiato di affondare. Anche se fino ad ora la stagione del francese è stata molto a singhiozzo. Delle 24 gare disputate, l'ex Bayern, ne ha saltate sei. In pratica la Fiorentina ne ha dovuto fare a meno per un quarto di stagione. Ed è chiaro che ormai è necessario fare delle riflessioni sul futuro del giocatore. E' chiaro che i viola non possono più permettersi di spendere così tanto per un giocatore che tra un mese compirà 38 anni e che inevitabilmente dovrà fare i conti con i vari acciacchi fisici. Le valutazioni sono in corso.