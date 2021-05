FirenzeViola verso Bologna-Fiorentina: "Quando le motivazioni devono fare la differenza"

Contro il Bologna la Fiorentina non vuole sbagliare. E, ovviamente, si affida al giocatore del momento, trascinatore e anima della squadra: Dusan Vlahovic. Si parla anche di lui su FirenzeViola.it, in un editoriale dal titolo: "C'è il derby dell'Appennino, quando le motivazioni devono fare la differenza. Dusan sfida Sinisa, a caccia di altri record. Pioli dà una mano, ma oggi è vietato sbagliare". Il riferimento è chiaramente al successo del Milan sul Benevento che abbassa la quota salvezza.

"Le motivazioni fanno la differenza, sempre. Nello sport come nella vita. Sarà per questo che Dusan Vlahovic si è preso la scena. Di prepotenza, “da animale” come disse il suo connazionale Mihajlovic all’andata, con quel furore che lo spinge a cercare il gol come a lottare su ogni palla contro chiunque", si legge ancora sul portale viola in merito al magic-moment di Vlahovic.