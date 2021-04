Gazzetta dello Sport: "Pirlo perde Bernardeschi ma ritrova Demiral. E Dybala si scalda"

"Pirlo perde Bernardeschi ma ritrova Demiral. E Dybala si scalda" scrive La Gazzetta dello Sport. Federico Bernardeschi è risultato positivo al Covid, Demiral si è negativizzato e oggi si aggregherà ai compagni. Torna dopo 87 giorni Paulo Dybala, che dovrebbe partire dalla panchina. L'argentino ieri si è allenato con grande voglia e determinazione, Pirlo ha apprezzato l'atteggiamento. L'attaccante ha voglia di lasciarsi alle spalle una stagione complicata in attesa di sciogliere i dubbi sul futuro. Paulo e la Juve non sono mai stati così lontani: il club non pare intenzionato a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022 e lui starebbe valutando seriamente l'ipotesi di andare via tra un anno, gratis.