Gazzetta di Parma, parla Krause: "Il progetto stadio va avanti comunque vada"

Kyle Krause non sarà certamente soddisfatto della sua prima stagione alla guida del Parma ma ieri in Comune ha ribadito il suo impegno nei confronti della squadra e della città, con la Gazzetta di Parma che titola: "Il progetto stadio avanti comunque vada". Indipendentemente da come andrà la stagione dunque, con lo spettro della retrocessione che appare sempre più vicino, Krause ripete: "Il Tardini è iconico, la sua ristrutturazione è significativa non solo per la squadra ma per l'intera città di Parma". Un ulteriore segnale della convinzione di Krause nel progetto Parma a lungo termine, come già più volte ripetuto dal suo arrivo nel ducato.