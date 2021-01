Il Corriere della Sera: "Maldini cambia strategia e chiama Mandzukic: è lui il vice Ibra"

Il Corriere della Sera dedica spazio al possibile approdo di Mario Mandzukic al Milan. "Maldini cambia strategia e chiama Mandzukic: è lui il vice Ibra" scrive il quotidiano. Per il Milan, Mario Mandzukic fino a giugno è un’idea seria, serissima. La pista è concreta, i contatti con Branchini vanno avanti e sono fitti. Fra il d.t rossonero Maldini e l’attaccante 34enne ci sono state anche un paio di telefonate dirette: per parlarsi, per sondarsi, per capirsi. L’ex juventino ha ribadito al dirigente quanto aveva già fatto sapere attraverso chi lo rappresenta: al Milan verrebbe di corsa. L’obiettivo aziendale rossonero non cambia, la missione non è vincere lo scudetto bensì tornare in Champions, ma Maldini, che sul croato è il più caldo, non vuole giustamente lasciare nulla di intentato. Ecco perché, a differenza di quanto aveva ribadito più volte fino a un paio di settimane fa, ora apre all’idea di un vice Ibra. Di certo il doppio infortunio muscolare del 39enne Zlatan ha avuto il suo peso. Il suo rendimento è sbalorditivo, ma fingere di non notare che ha giocato 12 partite su 27 sarebbe pericoloso.