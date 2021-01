Il Corriere dello Sport: "La Juve aspetta Dybala. Potrebbe rientrare tra Napoli e Champions"

"La Juve aspetta Dybala. Potrebbe rientrare tra Napoli e Champions", titola stamane il Corriere dello Sport. Ora la Juventus attende solamente il rientro della Joya, il suo jolly scudetto. Avverte ancora un po' di dolore al ginocchio, ma lavora duramente, con una doppia seduta di allenamento ogni giorno. Potrebbero essere necessari ancora 5/7 giorni, poi il via libera per iniziare a tornare con i compagni. Potrebbe tornare in campo il 13 febbraio contro il Napoli o il 17 per l'andata di Champions con il Porto. Ha tantissima voglia di tornare, vuole dare un calcio alla sfortuna che lo perseguita dalla scorsa estate. Vuole tornare ad essere un fattore, ad essere decisivo, mettere la firma sulla rincorsa scudetto della Juventus, che lui sta seguendo da vicino.