Il Corriere di Torino: "Ai granata manca un rigore. Necessaria un po' più di uniformità"

Ieri sera l'anticipo tra Torino e Fiorentina è finita 0-0. Come scrive il Corriere di Torino a volte servirebbe un po' di uniformità in riferimento all'arbitraggio. Nel primo tempo sullo 0-0, c'era un rigore netto per i granata. Dragowski travolge Lukic dopo il tocco del serbo. La dinamica è simile al rigore della scorsa settimana in Benevento-Torino su Lapadula. Non è per quello se il Torino non è riuscito ad avere la meglio sulla Fiorentina, ma un po' di uniformità in più è necessaria.