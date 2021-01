Il Corriere Fiorentino: "Ribery torna fuoriclasse ma a fine stagione lascerà la Fiorentina"

Il Corriere Fiorentino dedica spazio al ritorno al gol di FR7. "Ribery torna fuoriclasse ma a fine stagione lascerà la Fiorentina" scrive il quotidiano. Ci sono giocatori e giocatori. Li chiamano fuoriclasse e, Franck Ribéry, è uno di questi, capace di caricarsi la squadra sulle spalle nel momento di maggiore difficoltà. Il francese ha sofferto e delle sue difficoltà ha risentito tutta la Fiorentina. Un rendimento fatto di tanti bassi e qualche illuminazione abbagliante. Non segnava dalla sfida con la Lazio del 27 giugno scorso: 216 giorni che, per uno come lui, sono una vita. Sono passati 7 mesi, tanti. E il futuro? Al momento lo scenario sembra delineato: a fine stagione scadrà il suo contratto, e le strade con Firenze si separeranno. La squadra, è sempre stata con lui. Anche nei momenti più difficili. Anche quando, dopo la partita di Napoli, fu Prandelli a metterlo in discussione. Prossima missione: il primo gol al Franchi. Un altro zero, prima di salutare, da cancellare a tutti i costi.