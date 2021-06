Il Gazzettino: "Atletico in pressing per De Paul ma il Milan tenta l'Udinese con i bonus"

Sirene spagnole per Rodrigo De Paul: l'Atletico Madrid, secondo Il Gazzettino, sarebbe in pole nella corsa per accaparrarsi l'argentino, desideroso a sua volta di cimentarsi nuovamente nella Liga. L'ipotesi Milan, tuttavia, non è da scartare: il club rossonero potrebbe infatti decidere di virare con forza sul dieci dell'Udinese, magari "ammorbidendo" le richieste dei friulani con l'aggiunta di qualche bonus, visto che i bianconeri non accettano contropartite tecniche. Secondo quanto trapela, Raiola rappresenterebbe De Paul soltanto per le trattative all'estero, e dunque non verrebbe coinvolto in quella col il Milan, con cui i rapporti restano tesi dopo il caso Donnarumma. Ad ogni modo, appare abbastanza probabile la partenza di Rodrigo da Udine.