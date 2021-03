Il Giornale: "Caso tamponi, Lotito rischia il -10 ma la Lazio schiera gli esperti"

"Caso tamponi, Lotito rischia il -10 ma la Lazio schiera gli esperti" scrive Il Giornale. Oggi alle 11 inizierà il processo per il caso tamponi. La Lazio presenterà una nuova memoria difensiva con 3 perizie di parte che dovranno essere ammesse dal Collegio. La Lazio farà affidamento sulle testimonianze del dottor Pregliasco che parlerà di Immobile come di un falso positivo visti i molteplici esiti negativi del tampone, del dottor Bondanini secondo cui non spettava alla Lazio la comunicazione alla Asl dei propri positivi e infine di Patrizio Rossi. Quando arriverà la sentenza? Forse già stasera ma non essendoci precedenti simili fare previsioni è praticamente un azzardo. Da Formello filtra una certa preoccupazione ma i biancocelesti sono pronti ad arrivare fino al terzo grado di giustizia sportiva ed eventualmente anche a ricorrere alla giustizia ordinaria, rappresentata dal Tar.