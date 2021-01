il Giornale: "Juventus, un Chiellini in più per fermare Lukaku"

"Juventus, un Chiellini in più per fermare Lukaku" scrive il Giornale oggi in edicola. Giorgio Chiellini è pronto a dare una mano in prima persona alla Juve. Giochi oppure no domani contro l'Inter, è questo quello che più interessa a Pirlo e al popolo juventino. Mercoledì contro il Genoa è rimasto in campo oltre un'ora e, assist per Kulusevski a parte, ha dimostrato di poter essere ancora utile alla causa. Bisogna fermare Lukaku, un gol ogni 114 minuti per lui: il ballottaggio in casa bianconera è tra Demiral e Chiellini. L'idea del 3 titolare stuzzica ma anche se Giorgio dovesse perdere il ballottaggio, potrebbe venire utile a gara in corso. Ci sarà da fare a sportellate con il belga nerazzurro, autore di 17 gol in nerazzurro quest'anno, una ogni tre tiri. E Chiellini non si tirerà indietro.