Il Mattino: "Azzurrissimi". E sul primo giorno di Spalletti: "Cerca casa a Posillipo"

Doppio titolo dedicato al calcio sulla prima pagina de Il Mattino in edicola oggi: "Azzurrissimi" scrive a centro pagina, con la foto di un festante Lorenzo Insigne che esulta dopo il gol del 2-0 sul Belgio. Vittoria per 2-1 degli Azzurri che strappano il pass per le semifinali, dove affronteranno la Spagna. E sul primo giorno di Spalletti al Napoli: "Primo giorno da napoletano: cerca casa a Posillipo".