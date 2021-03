Il Mattino: "Dalla Juve al Napoli, il valzer delle panchine passa dalla Champions"

C'è tanta aria sulle panchina della serie A, mica solo su quella di Gattuso - scrive Il Mattino - Le turbolenze travolgono proprio gli allenatori delle squadre in corsa per la Champions: non è solo Gattuso che vive giorni strani ma pure Fonseca, Inzaghi e Pirlo. Un eventuale capitombolo rischia di rimettere in discussione la permanenza anche di Pioli. Mentre Pirlo è sicuro che senza Champions continuerà ad essere l'allenatore della Juventus? Per molti i bianconeri si avviano in ogni caso a cambiare per il terzo anno di seguito il tecnico, ma è chiaro che un conto è farlo col pass per la Coppa e un altro senza. Inzaghi junior invece è in cima alla lista dei desideri di De Leaurentiis, mentre l'unico che non rischia nulla è Gasperini.