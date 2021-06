Il Mattino: "Donnarumma, l'uomo invisibile che sogna il Pallone d'Oro"

Come scrive Il Mattino, Gigio Donnarumma da Castellammare di Stabia non vuole ricordare questa estate solo per i 12 milioni che guadagnerà al PSG. Ma anche per il successo con la Nazionale. E' uno di quei ventenni che garantisce un po' di ossigeno al nostro calcio, ha lasciato a 14 anni la famiglia per inseguire il suo sogno. Battere il Belgio sarebbe un passo nella direzione giusta.