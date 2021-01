Il Mattino dopo la vittoria del Napoli: "La ripartenza!

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino titola stamane in prima pagina: "La ripartenza!". Gli azzurri di mister Gattuso tornano alla vittoria e lo fanno in maniera roboante, rifilando quattro reti al malcapitato Cagliari. Apre le danze una doppietta di Zielinski, poi Lozano ed Insigne su rigore. Il Napoli riparte e mantiene la quarta posizione in classifica, a nove lunghezze dal Milan capolista, anche se con una partita in meno.