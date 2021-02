Il Mattino: "Gattuso, via la barba e 4 punte con la Juve per l'assalto Champions"

"Gattuso, via la barba e 4 punte con la Juve per l'assalto Champions": così scrive Il Mattino sulla sua prima pagina odierna. Stasera in campo il Napoli nel big match contro la Juventus. Rino Gattuso dovrebbe puntare su un Napoli a trazione anteriore con Osimhen punta centrale e il tridente Politano-Lozano-Insigne alle sue spalle. Il punto del quotidiano campano: "Uno scatto d'orgoglio per svoltare la stagione prima che sia troppo tardi".