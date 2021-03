Il Mattino in apertura: "Inzaghi e Italiano, lotta a due per il dopo-Gattuso"

vedi letture

"Inzaghi e Italiano, lotta a due per il dopo-Gattuso", titola in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano individua in questi due profili i favoriti per succedere all'attuale tecnico del Napoli, che a fine stagione - salvo clamorosi dietrofront - dirà addio: piace l'allenatore della Lazio, ma gli straordinari ottenuti a La Spezia tengono accesi i riflettori del club azzurro anche su Vincenzo Italiano.