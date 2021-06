Il Mattino: "Italia, arriva il giorno dei giorni. Si accende il sole anche di notte"

Dopo la nefasta serata del novembre 2017, l'Italia è stata affidata a Roberto Mancini. Che è ripartito dalla macerie post-Svezia, ricostruendo una vera e propria nazionale. Arriva ora il giorno dei giorni e scrive Il Mattino: "Italia, arriva il giorno dei giorni. Si accende il sole anche di notte". C'è il calcio in Italia e le notti, come per incanto, tornano a essere magiche. Pellegrini ko, ma Mancini, nonostante questa brutta notizia, appare sereno e sorridente. E oggi si ricomincia. Si riparte dall'Olimpico, aperto nuovamente ai tifosi. Parterre de roi per l'occasione: ci saranno il presidente Mattarella, il presidente del Senato Elisabetta Casellati, quello del parlamento europeo David Sassoli, oltre a Infantino, Ceferin e Gravina.