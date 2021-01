Il Mattino: "Napoli, nessuna offerta per Milik. Boniek gela l'attaccante per l'Europeo"

"Se Milik non trova una squadra non può partecipare agli Europei". Questa la presa di posizione categorica del presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek. Il guaio per l'attaccante azzurro, spiega Il Mattino, è che non ci sono offerte: "Alla porta del Napoli al momento non ha ancora bussato nessuno - si legge -, seppur sia il Marsiglia che l'Atletico Madrid abbiano fatto più di un pensierino all'attaccante polacco. Ma senza mai sferrare l'attacco decisivo. Il Napoli, dal canto suo, non cede il punto". Il club di De Laurentiis è disposto a cedere il giocatore soltanto di fronte ad un'offerta congrua, ovvero non meno di 8-10 milioni di euro. Al suo agente, David Pantak, l'arduo compito di trovare una soluzione entro il primo febbraio.