Il Mattino: "Politano, delusione Italia. La non convocazione vista come un'ingiustizia"

"Politano, delusione Italia. La non convocazione vista come un'ingiustizia" scrive Il Mattino. L'esterno del Napoli ci è rimasto male, si aspettava la chiamata di Mancini, e ha vissuto la non convocazione come una ingiustizia che pesa come un macigno. Tutti nel Napoli sono rimasti sorpresi e amareggiati per la mancata chiamata dell'esterno. Mancini lo tiene in considerazione ma ha dovuto valutare che solo con il forfait di Lozano, Matteo è divenuto intoccabile nel Napoli. Gattuso ha provato a consolarlo ma ora il giocatore è concentrato sul finale di stagione e spera di far cambiare idea al c.t., anche se questa appare una missione impossibile.