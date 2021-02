Il Mattino sul Napoli: "Assalto all'Europa". Gattuso spinge gli azzurri: "Niente alibi"

"Assalto all'Europa, nove assenti, ma Gattuso spinge gli azzurri: 'Non piangiamoci addosso'". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino: Napoli in campo questa sera a Granada per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sono addirittura nove le assenze a cui dovrà far fronte il tecnico azzurro, che però non vuole alibi: "Voglio una grande prova", ha detto.