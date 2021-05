Il Mattino sul valzer delle panchine: "Napoli punta Spalletti, Sarri rivede la Premier"

Il Mattino nell'edizione odierna affronta il tema del valzer delle panchine. Mourinho alla Roma è un fulmine a ciel sereno ed il suo annuncio ha definito la situazione dei giallorossi. Il Napoli, in attesa di capire il futuro di Gattuso, sta sondando altre possibilità come Vincenzo Italiano, ma l'alternativa più calda resta Luciano Spalletti che si è detto pronto a rientrare in pista e significherebbe esperienza in patria e in campo internazionale. Anche la Juventus non ha ancora sicurezza del proprio futuro con Pirlo e dunque Allegri si candida per sostituirlo. Arsenal e Tottenham sono interessate invece ad un ritorno in Premier League di Maurizio Sarri con il Milan che potrebbe pensarci se non si qualificasse in Champions chiudendo anticipatamente con Pioli in modo inatteso.