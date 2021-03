Il Messaggero: "Atalanta fuori. Col Bayern Inzaghi sceglie la Lazio 2. Caso tamponi, rinvio"

Quest'oggi Il Messaggero dedica la sua prima pagina alla Champions League occupandosi sia di Atalanta che Lazio: "Atalanta fuori. In campo per l'orgoglio con il Bayern Monaco, Inzaghi sceglie la Lazio 2. Caso tamponi, è rinvio". La squadra di Gasperini è finita fuori dal torneo con un ko per 3-1 rimediato ieri col Madrid, oggi invece è la volta dei biancocelesti per l'impresa. Il quotidiano trova spazio anche per il caso tamponi dei capitolini, con la prima udienza che è stata rinviata al 26 marzo.