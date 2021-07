Il Messaggero: "Da Cragno a Zaniolo, Mancini studia come integrare il gruppo dei campioni"

Mancini è già al lavoro per capire come integrare il gruppo dei campioni. Il Messaggero spiega come il ct ormai sarà azzurro fino al 2026. La rosa è già di alto livello, ma andrà puntellata con innesti. Servirà il sostituto di Emerson Palmieri e Biraghi è lì che aspetta, essendo finito nei preconvocati. Cragno si prepara a prendere il posto di Sirigu come terzo, mentre Sensi e Pellegrini arricchiranno il centrocampo dell'Italia. Da verificare Tonali, confermati Locatelli, Pessina e Cristante, mentre Castrovilli dipender dal rendimento. Infine, Mancini ritroverà subito Zaniolo per far crescere la competitività del gruppo. Davanti confermati in toto quelli che erano a Wembley, in più Mancini riproverà con Kean e probabilmente lancerà Scamacca.