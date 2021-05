Il Messaggero: "Fonseca addio, la Roma ricomincia da Sarri: Friedkin furiosi dopo Manchester"

"Fonseca addio, la Roma ricomincia da Sarri: Friedkin furiosi dopo ko a Manchester". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola oggi in riferimento ai giallorossi. Sarà ancora rivoluzione in casa Roma: il rinnovo automatico, senza aver raggiunto la Champions, è ufficialmente saltato dopo il crollo di Manchester. I Friedkin, infuriati per l'umiliazione di giovedì sera hanno deciso di anticipare il divorzio. Nelle ultime settimane la virata c'è stata su Sarri che avrà il compito di far riprendere quota alla Roma.