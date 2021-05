Il Messaggero: "Fonseca, congedo dalla Roma con onore anche grazie a Mourinho"

La vittoria d'orgoglio di ieri della Roma fa crescere i rimpianti per il secondo tempo di Manchester: l'annuncio di Mourinho non ha in alcun modo distolto l'attenzione di Fonseca, che (anche grazie a Mou) è riuscito a dare nuove motivazioni a una squadra decimata dagli infortuni. Nel dopo-gara dell'Olimpico - scrive oggi Il Messaggero - l'attuale tecnico giallorosso ha svelato un retroscena piuttosto significativo sullo Special One: "Mi ha scritto, è stato corretto", aggiungendo poi di non aver "mai pensato di dimettermi". E ancora: "Se gli ho dato consigli? No, in futuro avremo molte opportunità per parlare, ma non credo abbia bisogno dei miei consigli".