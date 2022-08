Il Messaggero in prima pagina: "Choc Wijnaldum, si è rotto la tibia. Tornerà nel 2023"

Sulla prima pagina de Il Messaggero c'è spazio per il grave infortunio a Georginio Wijnaldum: "Si è rotto la tibia, tornerà nel 2023", si legge in taglio alto. Roma costretta a rinunciare per un lungo periodo ad uno dei colpi del mercato giallorosso.