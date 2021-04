Il Messaggero: "Inzaghi contro il fratello. Per la Roma c'è il Toro del sogno Belotti"

vedi letture

"Inzaghi contro il fratello. Lazio-Benevento decide. Per la Roma c'è il Toro del sogno Belotti". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Sfida in famiglia all'Olimpico fra la Lazio di Simone e il Benevento di Pippo Inzaghi. I biancocelesti voglio provare l'aggancio alla zona Champions League in questo finale di campionato mentre i campani cercano punti salvezza. Alle 18 invece toccherà ai giallorossi di Fonseca scendere in campo a Torino contro il Toro.