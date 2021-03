Il Messaggero: "Juve-Lazio decisiva per Pirlo e Inzaghi: in ballo la rincorsa a scudetto e Champions"

"Juve-Lazio decisiva per Pirlo e Inzaghi: in ballo la rincorsa a scudetto e Champions". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani. Si parla dell'anticipo di stasera che metterà di fronte Juve e Lazio che in questo momento lottano per obiettivi diversi. Entrambe hanno bisogno di punti, da una parte i bianconeri per rimanere attaccati alla lotta per lo scudetto, dall'altra la squadra di Inzaghi non vuole perdere il treno per la Champions.