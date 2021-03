Il Messaggero: "L'assenza di Dzeko si fa sentire, le punte hanno smesso di segnare"

Il terzo tempo di Mancini riporta, almeno per una notte, la Roma al quarto posto. C'è voluto un gol del difensore, e soprattutto una palla ferma, per sbloccare la gara contro il Genoa. E gli attaccanti continuano a non segnare: per Mayoral è la sesta consecutiva senza reti. Nelle ultime sei solo Pedro è andato in gol. Sei gare nelle quali Dzeko non è entrato o lo ha fatto per pochi minuti: difficile che questi dati non siano collegati. E già contro lo Shakhtar giovedì non sono escluse sorprese, con Mkhitaryan falso nueve.