Il Messaggero: "Lazio da dimenticare, quanti errori in difesa. Il Bayern passeggia"

L'edizione odierna de Il Messaggero apre la sua prima pagina titolando sul brutto ko rimediato dalla Lazio in Champions League ieri: "Lazio da dimenticare, quanti errori in difesa. Il Bayern passeggia: all'Olimpico è 1-4". Serata di Coppa amara per i biancocelesti, che segnano sotto di quattro gol solo con Joaquin Correa. Ora si fa dura in vista del ritorno.