Il Messaggero: "Lazio, sogno Champions vivo grazie a Immobile ma serve un miracolo"

vedi letture

Il Messaggero sottolinea come il sogno Champions della Lazio sia ancora vivo grazie a Immobile, ma anche come sia necessario un miracolo. Rete numero 155 in A per il centravanti, una in meno di Pippo Inzaghi, Roberto Mancini e Gigi Riva. Ciro racchiude quella mentalità che ieri la Lazio non ha avuto, in una gara che ha pure rischiato di perdere. Gli unici veri cambi di Inzaghi sono stati quelli di Strakosha e Muriqi, entrambi sul piede di partenza. Il primo perché bruciato dalle scelte che dovrebbero esser fatte senza i soldi della Champions.