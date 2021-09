Il Messaggero: "Lazio, turnover con il Galatasaray per ritrovare equilibrio ed idee"

Il Messaggero nell'edizione odierna fa il punto della situazione sulla Lazio. La debacle di San Siro porta pure scorie nelle prove di turnover in vista della gara contro il Galatasaray. Sarri ha urgente bisogno di ritrovare equilibrio ed ulteriori idee, quindi, quella con i turchi, è la migliore occasione per testare la prontezza dei nuovi e delle riserve. Il tecnico ha provato a mischiare le carte, ma alcune scelte sembrano scontate come per esempio quelle di Strakosha in porta, Patric, Lazzari e Radu in difesa, Escalante, Milinkovic e Basic a centrocampo e Zaccagni davanti. Infine c'è il capitolo Immobile, che vorrebbe giocare, ma che probabilmente siederà in panchina per riposare.