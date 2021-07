Il Messaggero: "Mourinho sbarca a Roma ma senza i rinforzi che si attendeva"

vedi letture

Scrive Il Messaggero sulla Roma: "Mourinho sbarca a Roma ma senza i rinforzi che si attendeva". Premessa: il mercato aprirà ufficialmente i battenti quest'oggi e parlare di ritardo può sembrare stonato ma, scrive il quotidiano romano, bisogna registrare un impasse negli affari che nemmeno l'arrivo anticipato di Mourinho è riuscito a sbloccare. Altrove non si brilla di celerità ma la Roma deve pensare a se stessa e deve agire per tempo per recuperare il gap di 16 punti dalla zona Champions. Intanto le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia potrebbero servire a sbloccare il mercato in entrata.