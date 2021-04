Il Messaggero: "Roma a Cagliari con la testa a Manchester. Lazio: Inzaghi torna in panchina"

Impegno in trasferta per la Roma. Oggi alle 18 la truppa di Paulo Fonseca scenderà in campo alla Sardegna Arena contro la formazione di Leonardo Semplici con i pensieri che non devono essere rivolti al match di Europa League di giovedì prossimo all'Old Trafford contro il Manchester United. Domani sera invece toccherà alla Lazio che sfiderà all'Olimpico il Milan. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "La Roma a Cagliari con la testa a Manchester. Lazio: Inzaghi torna in panchina e rinnova".