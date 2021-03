Il Messaggero: "Roma, conti in rosso con le big. Così Fonseca perde Champions e panchina"

"Roma, conti in rosso con le big. Così Fonseca perde Champions e panchina". Questo il titolo che Il Messaggero dedica al suo interno ai giallorossi. Con il tecnico portoghese in stagione sono arrivati 3 punti su 24 disponibili contro le grandi e, più in generale, 3 vittorie in 21 match da quando siede sulla panchina della Roma. Senza Champions League il suo futuro sarebbe lontano dalla Capitale con i Friedkin che non accetterebbero il flop. Le mancanze sono ttoali: dalla personalità alla fisicità, dalla qualità alle conoscenze ed infine tatticamente dove è sempre la stessa storia.