Il Secolo XIX: "Caos rinvio per il voto sul calcio spezzatino. Genoa e Samp guidano la rivolta"

vedi letture

Il dietrofront, dopo il via libera al calcio spezzatino. Questo, in sintesi, quello che è accaduto nell'Assemblea di Lega, riunitasi ieri a Milano: in prima linea sul fronte contrario alle dieci gare in dieci orari diversi - scrive oggi Il Secolo XIX - ci sono Enrico Preziosi e Massimo Ferrero, i due patron delle genovesi. Fronte del quale fa parte anche lo Spezia. La nuova formula, come detto, era stata inizialmente approvata con tredici voti favorevoli e sei contrari. Tredici voti sarebbero stati sufficienti, in quanto la Salernitana non è stata invitata all'Assemblea, tanto che in apertura Lotito aveva minacciato di mandare a monte la riunione per il mancato invito del club granata. Poi c'è stata la frenata, provocata dai club che si erano opposti, che hanno sottolineato come si trattasse di un regalo a DAZN senza contropartite in cambio. Se ne ridiscuterà dunque la prossima settimana.