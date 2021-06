Il Secolo XIX: "Donnarumma al PSG ma dalla Roma di Mou per un anno"

"Donnarumma al PSG ma da Mou per un anno" scrive Il Secolo XIX oggi in edicola. Clamorosa indiscrezione di mercato sul futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere dovrebbe firmare a breve con il PSG per una stagione. Secondo il quotidiano, che cita L'Equipe, spunta l'ipotesi prestito per una stagione: in quel caso la Roma sarebbe la favorita.