Il Secolo XIX: "Genoa, notte da duri per conquistare la salvezza in anticipo"

vedi letture

"Genoa, notte da duri per conquistare la salvezza in anticipo", scrive Il Secolo XIX. Quando il gioco si è fatto duro, il Genoa e Ballardini finora si sono sempre fatti trovare pronti. Con lo Spezia, all'andata con il Bologna, con il Parma. E stasera al Dall'Ara di Bologna non si può sbagliare. Il Grifone può sferrare il colpo decisivo per la salvezza. Partita bivio, per evitare di soffrire fino alla fine. I tre punti potrebbero significare salvezza già stasera, mentre un nuovo passo falso terrebbe ancora tutto in ballo. E poi ci sono Atalanta e Cagliari.