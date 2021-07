Il Secolo XIX: "Gli Azzurri tra i grandi: 2-1 al Belgio, ora la Spagna"

vedi letture

"Gli Azzurri tra i grandi: 2-1 al Belgio, ora la Spagna" scrive Il Secolo XIX in prima pagina parlando della vittoria dell'Italia contro il Belgio agli Europei. In gol Barella, Insigne e Lukaku su rigore. Grande prova della Nazionale di Mancini che batte il Belgio e vola in semifinale, dove affronterà la Spagna. Una bellissima Italia che, anche soffrendo, ottiene la qualificazione e torna tra i grandi del calcio.