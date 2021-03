Il Secolo XIX: "Pandev fa ancora magie. Per il Genoa pari e rimpianti"

vedi letture

Pareggio casalingo ieri per il Genoa. I rossoblu di Davide Ballardini hanno raccolto un buon punto nel match casalingo contro l'Udinese: alla rete di Pandev ha risposto su calcio di rigore De Paul per l'1-1 definitivo. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Pandev fa ancora magie. Per il Genoa pari e rimpianti".