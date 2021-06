Il Secolo XIX: "Samp, Ferrero aspetta l'Empoli per Dionisi. L'alternativa ora è Vieira"

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX Ferrero è in attesa di notizie da Empoli: la sua scelta numero uno è Alessio Dionisi. Il braccio di ferro tra il presidente della Samp e quello dell'Empoli Corsi è in corso e l'esito non è scontato, visto che il patron dei toscani ha dalla sua un altro anno di contratto e potrebbe irrigidirsi e farlo valere. Corsi per liberarlo vorrebbe alcune contropartite, però Ferrero ripete di non voler sborsare nulla. L'alternativa rimane Vieira con cui era stato fissato un pranzo, poi saltato per questioni extracampo.